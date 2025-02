L’aide aux étudiant·e·s

Le Service étudiant d’accessibilité et d’aide à la réussite (SEAR) est l’une des huit initiatives des services étudiants de l’Université, qui ont pour but de « promouvoir le bien-être et la réussite de ceux-ci des étudiant·e·s ». Le centre d’aide a pour mission d’accroitre l’accessibilitéde l’éducation supérieure à McGill à une diversité d’étudiant·e·s, notamment celles et ceux ayant des troubles physiques ou mentaux, afin de garantir à chacun·e une égalité des chances pour l’obtention d’un diplôme. Les aménagements alternatifs offerts par le SEAR sont divers, du partage de notes de cours à l’usage pour les examens d’une salle aménagée à cet effet, ou par une prolongation de délai dans les remises de travaux universitaires.

Cette initiative de l’Université, qui a été mise en place dans la lignée de l’instauration de la Politique relative aux droits des étudiants en situation de handicap en 1995, a néanmoins été fortement critiquée par des étudiant·e·s, notamment sur la plateforme Reddit. Ce réseau social, fréquenté par beaucoup d’étudiant·e·s mcgillois·es, dénombre plus d’une chaîne de conversation concernant le SEAR et son mauvais fonctionnement. Pour mieux comprendre le mécontentement de la communauté étudiante concernée et les problématiques récurrentes, Le Délit a échangé avec deux étudiantes qui bénéficient des services du SEAR, Ashley* et Marie*. Ces dernières ont accepté de partager leurs expériences et leurs préoccupations, dans le but d’illustrer les critiques sur le SEAR au sein de McGill.

« J’ai eu l’impression de passer un entretien d’embauche en essayant de prouver que j’ai un handicap »

Ashley, étudiante bénéficiaire des services du SEAR

Premières démarches

Le SEAR, spécifiquement désigné pour les étudiant·e·s ayant des handicaps physiques ou mentaux, requiert un processus à plusieurs étapes, afin d’avoir accès aux aménagements offerts. D’après le site du SEAR, pour s’inscrire à ce service, les étudiant·e·s doivent fournir un document attestant de leur handicap. Il s’agit d’un document médical signé par un professionnel de la santé reconnu par la loi PL-21, rédigé en français ou en anglais. À la suite de l’obtention de cette documentation, les étudiant·e·s doivent prendre un rendez-vous en présentiel avec un·e employé·e du centre, afin de discuter de leur condition médicale et créer un dossier pour avoir accès aux services offerts. Questionnée par rapport au processus d’inscription auprès du SEAR, Ashley raconte ne pas avoir apprécié son expérience, citant la froideur des employé·e·s et le processus de vérification de sa condition médicale : « J’ai eu l’impression de passer un entretien d’embauche en essayant de prouver que j’ai un handicap. » De son côté, Marie, partage un ressenti similaire, qualifiant sa première rencontre avec le SEAR de « robotique » : « En tant que personne cherchant à obtenir des aménagements pour mes troubles mentaux, j’ai constaté que mes interactions [avec le SEAR, ndlr] manquaient de sincérité et d’empathie, ce qui m’a découragée. » Ashley détaille sa première rencontre : « Ils m’ont demandé de fournir un grand nombre d’exemples de la façon dont mon anxiété se manifeste dans la vie de tous les jours. J’ai dû raconter toutes les expériences anxiogènes que j’ai vécues. » Marie renchérit sur cette expérience en avouant qu’elle a aussi dû partager des détails privés de sa condition mentale avec les employé·e·s présent·e·s. En guise de réponse, elle obtenait simplement un « OK » monotone. Ce qui ressort du processus d’inscription auprès du SEAR, c’est le sentiment froid et inhospitalier, qui s’ajoute à la difficulté déjà éprouvée par les étudiant·e·s : oser demander de l’aide et se livrer à propos de leurs conditions respectives.

Un système affaibli

Les mesures d’accommodement offertes par le SEAR sont grandement appréciées par les étudiant·e·s qui en bénéficient, mais plusieurs lacunes sont révélées dans l’implémentation de celles-ci. Ashley critique le système de prolongation du temps alloué aux examens, qui oblige les étudiant·e·s à s’inscrire eux·elles-mêmes, au moins 14 jours avant la date de l’examen, pour obtenir une augmentation de temps, une salle différente, ou un délai pour la remise de travaux. Le poids de cette responsabilité peut s’avérer une source d’anxiété supplémentaire pour certain·e·s étudiant·e·s, selon Ashley : « Je souffre d’anxiété, et l’une des sources de mon stress est d’envoyer des courriels aux professeurs pour demander des extensions. J’ai expliqué à la personne qui m’a interrogée que cela faisait partie de mes préoccupations, et sa réponse a été que la seule façon pour moi d’obtenir des prolongations était d’envoyer des courriels aux professeurs, en mentionnant que le SEAR me soutenait. » Ce témoignage met en lumière la lenteur du système fréquemment critiqué, où la gestion des accommodations repose entièrement sur les étudiant·e·s. D’autre part, les deux étudiantes dénoncent les aspects physiques des aménagements, tels que l’accueil des employé·e·s, les conditions des salles et l’état du site internet actuel. Selon Ashley : « Le plus gros problème de ce système, c’est que les personnes qui l’ont conçu ne comprennent manifestement pas les problèmes de santé mentale et autres problèmes d’accessibilité. Les solutions ne sont pas conçues pour aider à résoudre les difficultés rencontrées à l’école. » Ashley donne l’exemple des réunions en présentiel et des délais dans la remise des travaux, qui ne sont pas automatiquement accordés et nécessitent l’approbation du·de la professeur·e, comme des solutions particulièrement incommodantes. De son côté, Marie fait allusion au site Clockwork du SEAR, par le biais duquel les étudiant·e·s doivent faire leurs demandes de prolongations et de rendez-vous, en notant que « le site pourrait être mieux présenté. Il est définitivement dépassé. »

De plus, concernant les installations physiques des aménagements, notamment les salles alternatives pour les examens, plusieurs usager·ère·s du SEAR ont exprimé sur la plateforme Reddit leur mécontentement quant à l’utilité de ces espaces. Ils·elles ont qualifié ces salles de « bruyantes » et « achalandées », ajoutant que certain·e·s étudiant·e·s ont reçu leurs horaires d’examen le jour même, parfois à la dernière minute.

Solutions offertes

Les témoignages d’Ashley et de Marie mettent en évidence plusieurs défauts à corriger au sein du SEAR afin de mieux soutenir les étudiant·e·s en situation de handicap. Tout d’abord, selon Ashley, il serait pertinent d’accorder automatiquement des prolongations aux étudiant·e·s inscrits au SEAR, sans passer par le contact aux professeur·e·s, afin d’éviter « de devoir envoyer des courriels aux professeurs pour chaque travail écrit », une démarche lourde et stressante, sans garantie. De plus, la vérification des handicaps pourrait être simplifiée. Une note médicale ou les résultats d’examens médicaux devraient remplacer les réunions en présentiel, « ce qui permettrait aux étudiants de mieux communiquer leurs besoins exacts ; cela pourrait également aider à réduire certains des longs délais d’attente pour les rendez-vous, ce qui aiderait les étudiants à obtenir des aménagements plus rapidement », explique Marie. De plus, Ashley, qui a effectué un semestre à l’étranger la session dernière, offre une perspective intéressante de son expérience avec les services d’accessibilité de son université hôte. Elle explique que son expérience en Angleterre au University College London était inclusive et accueillante, notant la courte durée de la réunion initiale qui s’apparentait davantage à une réunion de questions-réponses, explique Ashley : « Ils ont compris que les handicaps en eux-mêmes sont déjà assez difficiles, et que demander de l’aide peut être intimidant en soi. » Ashley témoigne que, selon sa perspective, les services du SEAR devraient se concentrer sur l’accompagnement et l’orientation plutôt que sur une procédure bureaucratique. Elle suggère ensuite que le processus de demande de prolongation devrait prendre en compte les circonstances imprévisibles liées à des troubles de santé mentale ou physique, ce qui permettrait ainsi aux étudiant·e·s de solliciter des ajustements supplémentaires en cas d’imprévus. Ces options d’amélioration pourraient alléger les délais d’attente et améliorer l’expérience globale des usager·ère·s du service de McGill.

« Les étudiant·e·s n’ont donc qu’une envie : avoir un sytème plus développé, moderne et accueillant, qui les poussera à demander du soutien quand ils·elles en auront besoin, sans avoir peur des obstacles ou des charges qui leur seraient imposées »

Bien que le SEAR offre des services précieux pour les étudiant·e·s en situation de handicap, il reste beaucoup à faire pour offrir une meilleure expérience aux usager·ère·s. Les témoignages des étudiantes ont révélé des lacunes dans l’accueil initial, le processus d’inscription complexe et la lourde charge imposée aux étudiant·e·s recherchant des aménagements d’accessibilité. Par contre, comme Marie témoigne auprès du Délit, son expérience globale au sein du SEAR a été positive et fluide, après le stade initial. Les étudiant·e·s n’ont donc qu’une envie : avoir un système plus développé, moderne et accueillant, qui les poussera à demander du soutien quand ils·elles en auront besoin, sans avoir peur des obstacles ou des charges qui leur seraient imposées. En prenant exemple sur des initiatives similaires ailleurs, McGill pourrait repenser ses services afin de mieux répondre aux besoins variés de ses étudiant·e·s.

*Prénoms fictifs

Il y aura une rencontre organisée par l’Association des étudiants de premier cycle en arts (ASUS) le mercredi 5 février de 18h30 à 20h dans le Common Room de l’Engineering Society afin de partager les expériences des étudiants concernant le SAER et de discuter des pistes d’amélioration pour l’expérience étudiante en général.

