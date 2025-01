Cela fait maintenant deux étés que j’effectue des stages pour acquérir de l’expérience professionnelle. À ces deux reprises, ils se sont effectués majoritairement à distance. La première fois, je travaillais au gouvernement et mon équipe était située à Québec, c’est pourquoi je ne pouvais m’y rendre en présentiel. Ma routine consistait en une rencontre journalière sur Zoom avec toute l’équipe, des rencontres rapides entre collègues sur Teams et beaucoup de temps passé seule devant mon écran à retaper un document Word ou un fichier Excel. La deuxième fois, l’été dernier, j’ai eu la chance de trouver un stage de recherche auprès d’un professeur. C’était beaucoup de temps passé seule à travailler sur mon ordinateur portable et apprendre à coder sur le logiciel R. Au terme de ces deux expériences professionnelles, une conclusion m’est vite apparue : je ne me vois pas continuer à travailler à distance dans mes prochains emplois. Voici donc mon compte-rendu sur la réalité du télétravail, avec ses avantages et ses inconvénients, pour vous aider à déterminer quel mode de travail adopter cet été ou dans votre future carrière.

Fausse consolation

L’idée du télétravail est attrayante, personne ne peut le nier. Fini le temps perdu dans les trajets entre la maison et le bureau, vous avez la liberté de travailler en pyjama (à moins d’avoir une réunion virtuelle, bien sûr), et vous pouvez en profiter pour accomplir des tâches quotidiennes comme la vaisselle, le ménage ou même faire du sport, des choses que vous n’auriez pas le temps de faire pendant votre longue journée de travail au bureau. Lors de ma pause-diner, puisque je ne travaillais qu’en été, j’allais courir pendant trente minutes et je prenais ma douche, je mangeais et étais de retour à mon poste de travail à 13h tapantes. Une tâche de moins qui me laissait profiter du temps en famille et entre amis. J’avais l’impression d’avoir trouvé un bon équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Finalement, je noterais que je sentais un plus grand sens de contrôle sur ma routine de travail, car j’écoutais la musique que je voulais, je travaillais n’importe où et je sentais un grand sentiment d’indépendance, ce qui me rappelait beaucoup mon horaire atypique de l’université que j’aime tant. En général, le télétravail comme première expérience professionnelle m’a bien habituée à la charge de travail demandée en me laissant un sentiment de liberté et une opportunité pour pleinement profiter de mon été.

Un cercle vicieux

Avec autant de liberté et de temps pour soi, qu’est-ce qui pourrait rendre le télétravail problématique ? Pour moi, le plus difficile et le plus radical, c’est cet aspect solitaire. Travailler seul à la maison peut vite devenir pesant, surtout sur le long terme. Cela peut convenir à certains, car ils ne veulent pas socialiser au travail ou préfèrent le confort de leur maison. Mais pour moi, ça a été tout l’inverse. Je suis passée d’une année entière à l’école à socialiser régulièrement avec des amis, des camarades de classe et à m’impliquer dans des activités parascolaires, et soudainement, mes journées ont été remplacées par un écran qui me demande huit heures de mon temps, sans aucun aspect social. Cette réalité peut être très normale pour certains, mais, personnellement, cela a grandement affecté mon moral. L’aspect du travail que certains aiment tant, dont les pauses-café entre collègues, les cinq à sept après le travail et les petits moments de discussions, n’y étaient plus ; donc le travail devant l’ordinateur portable a été tout ce que j’ai connu pendant un été entier. Mon premier été, j’étais sur un contrat de trois mois, et à partir de la quatrième semaine il me semblait que j’en étais à la dixième semaine, car toutes mes journées se ressemblaient. J’ai contrebalancé ce sentiment de solitude en voyant mes amis et ma famille de manière régulière, toutefois, je sentais que cela me prenait beaucoup d’effort et d’énergie pour remplacer un aspect qui aurait autrement été naturel et raisonnable à trouver dans un environnement de travail. Il y a aussi le fait que je n’ai jamais pu bâtir de relations professionnelles proches avec mes collègues ni participer à des événements, de réseautage, ce qui fait perdre une grande partie de l’attrait d’un stage professionnel à l’université.

Bref, le télétravail est un phénomène qui a gagné en popularité durant la pandémie et qui a révolutionné le monde professionnel, autant pour le meilleur que pour le pire. Pour les parents, les personnes âgées et ceux qui habitent loin de leur travail, travailler à distance est un excellent moyen de concilier travail et vie personnelle. En revanche, pour les jeunes qui débutent dans leur carrière et ceux qui veulent un travail dynamique et social, le télétravail n’est pas vraiment séduisant. En tant qu’étudiant, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez pour votre prochain stage ou votre premier emploi : voulez-vous privilégier un excellent équilibre travail-vie personnelle axé sur le confort et la routine, ou préférez-vous une vie professionnelle plus stimulante et sociale, qui exigera davantage d’énergie et de sacrifices au quotidien ?

