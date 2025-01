Votre Trudeau

Cet article se veut une réponse à l’article « Notre Trudeau » – paru dans l’édition du 15 janvier dernier dans la section « Opinion » du journal Le Délit.

L’abdication de Justin Trudeau a déclenché une interminable procession de ses laquais serviles, ses lèchebottes opportunistes carriéristes et autres adorateurs d’un fédéralisme abject. On en appelle à la pitié, au respect, à la consternation ; on fait venir les pleureuses grecques et la Castafiore pour louanger et regretter ce premier ministre de bas étage issu d’un népotisme flagrant. Un similipoliticien, un élu par défaut, un fils à papa médiocre que nul Québécois ne devrait applaudir ni n’aurait dû élire ! Et pourtant, voilà qu’ils défilent, larmoyants, ces jeunes qui donneraient tout pour prendre une photo avec le beau Justin en complet-cravate – tu parles d’un culte de la personnalité !

Alors que les stagiaires et porteurs de cafés des ministres fédéraux font leur deuil, rappelons-leur les inconduites de leur patron et guide spirituel. SNC-Lavalin, WE Charity, une gouverneure générale qui ne parle pas français… si c’est ce que le gratin intellectuel libéral considère comme inspirant, on n’a pas fini de souffrir ! Leur éloge funèbre relève de la confabulation : on dépeint Justin comme un homme inspirant, déterminé et intègre. On oublie ses inconduites fiscales, ses pitreries en Inde et ses politiques influencées par le plus offrant.

En lisant « Notre Trudeau », je ne peux m’empêcher de me demander comment le Parti libéral du Canada fait pour ensorceler certains jeunes Québécois. Ils deviennent des petits moutons fédéralistes bêlant en cœur un abrutissant refrain : We love you Quebec ! You can’t survive without us ! Restez dans notre belle confédération franglophone ! Scandaleux de ne pas connaître son histoire, de se faire les collaborateurs d’un système qui opprime les Québécois depuis maintenant 265 ans. Trudeau le fils, égal à son père : Trudeau le corrompu, le fédéraliste, le guignol international… comme quoi la pomme est encore solidement accrochée à l’arbre mort et pourrie jusqu’au cœur.

J’aurai sûrement droit au discours typiquement fédéraliste, pratiqué devant le miroir en anglais puis en franglais, prétendant que le projet indépendantiste est contre-productif, administrativement impossible et économiquement abruti. Je mériterais de me faire dire d’arrêter de me plaindre sans cesse, de prendre mon trou, de vivre sous la tutelle canadienne et d’accepter mon sort de confédéré. Pourtant, je me refuse à concéder ma culture, ma langue et mon pays à quelques oligarques et leurs fanatiques sous prétexte que ce serait trop difficile de créer de la monnaie et qu’on ne saurait pas quel hymne national jouer aux parties des Canadiens !

Les hypocrites tout cravatés de rouge défendent l’autodétermination des peuples partout ailleurs sur la planète, mais se contrefichent royalement de leur Québec, leur pays.

Ce que le beau Justin tente de nous faire avaler, c’est la même chose que son père Pierre Elliott Trudeau a voulu faire avaler à nos parents – il faut croire que l’esprit de soumission est congénital ! C’est ce qu’on nous fait avaler depuis la Conquête, la crise d’Octobre, le scandale des commandites : on nous dit que nous sommes une fière partie d’un tout. On dit que l’indépendance, c’est dépassé ! Le Québec doit lécher les semelles d’un Canada oppressif et anglophone : il doit se résigner, se prostrer et s’humilier. Grâce aux jeunes libéraux québécois, la tâche est plus simple : ils se ridiculisent sans qu’on le leur demande, adulent un Canada qui ne leur donne rien et se mettent à genoux pour une publication LinkedIn dans les bras du fils prodigue !

« Jamais vous ne laisseriez un empire néo-colonialiste contrôler toutes les facettes de votre existence, s’emparer de votre territoire et détruire votre beau patrimoine canadien. Le Québec soumis au Canada, le Canada soumis aux États-Unis : chacun sa souffrance ! »

Maudits Québécois, maudits souverainistes ! Quand a‑t-on arrêté de s’indigner pour un combat qui est le nôtre ? On s’indigne – heureusement et justement – pour les Irlandais et les Catalans, la veuve et l’orphelin – qu’en est-il de la nation souveraine québécoise ? En quoi la cause est-elle différente, la portée moindre ?

On voit le Canada complètement désemparé, sur le qui-vive face à une menace semi-pertinente d’annexion par les États-Unis. Mes camarades fédéralistes, percevez-vous l’ironie ? Jamais vous ne laisseriez un empire néo-colonialiste contrôler toutes les facettes de votre existence, s’emparer de votre territoire et détruire votre beau patrimoine canadien.

Le Québec soumis au Canada, le Canada soumis aux États-Unis : chacun sa souffrance !

Les esprits les plus astucieux et dociles avanceront que le gouvernement fédéral ne largue pas de bombes sur le sol québécois et n’envoie pas la GRC exterminer du petit Québécois de fond de rang. Un raisonnement servilement impeccable : si personne ne meurt, l’indépendance ne peut être qu’un combat capricieux, un trouble d’opposition puéril de quelques hurluberlus qui n’aiment pas Terry Fox ou les Rocheuses.

L’exercice de la polarisation artificielle des enjeux de justice sociale et d’autodétermination fait en sorte que le sensationnel l’emporte sur le concret. C’est dommage qu’on exige des piles de cadavres et des beaux publireportages larmoyants pour grader l’importance d’une lutte. Philosopher avec des « oui, mais » c’est vraiment une aberration, un gaspillage de cortex frontal : pour faire l’indépendance, il faut arrêter de jouer au plus souffrant. Avec un minimum d’introspection, on se rend compte que notre peuple est précaire, en proie à la disparition de sa culture, de sa langue et son identité – pas besoin de se comparer pour comprendre ça ! Les statistiques trompeuses des Libéraux ne bernent personne : le français – pilier central de la culture et de l’identité québécoise – est menacé sur tous les fronts. Pour achever notre féodalité, pas besoin d’envoyer le Royal Colonial Regiment : il suffira simplement de continuer vos maintes contributions à l’agonie de la langue québécoise !

Le Québec est un pays, c’est dit.

Le futur du Parti libéral, dans le fond, je n’en ai rien à faire. Ce qui m’écœure vraiment, c’est la trahison de jeunes Québécois qui renient leur identité et choisissent de louanger un homme et son parti au-delà de toute logique idéologique. Paul St-Pierre Plamondon pourrait démissionner demain, je voterais encore pour le Parti québécois : c’est le projet d’indépendance qui m’attire. C’est en se laissant avoir par le marketing de la Hill, par des enjeux mineurs et minables, par le charisme manufacturé d’une belle tête creuse que l’on perd de vue les enjeux qui comptent le plus pour notre peuple.

Je suis loin de m’attaquer ici à la liberté d’opinion, de presse ou bien celle d’être un suiveux soumis. Je critique une mentalité qui fait souffrir le Québec depuis bien trop longtemps, une association volontaire à un mouvement dont le fédéralisme néocolonial est un catalyseur. C’est mon opinion, j’y ai droit. Rendezmoi la pareille, dites-moi ce que vous pensez de mon idéologie ; j’ai hâte de vous voir vous battre contre la liberté, l’autodétermination et l’indépendance.

Je n’arrêterai jamais de m’opposer aux fédéralistes insipides, aux adorateurs du régime et autres employés fédéraux propagandistes. La liberté est le combat d’une vie : il faut croire que, comme Québécois, un jour nous vaincrons, nous arriverons à bout des arrivistes déloyaux qui paralysent le combat pour l’indépendance.

Pour le dire dans des mots que vous devriez comprendre : Just watch me, criss !

