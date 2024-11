Je marche le long d’une route

Et j’emporte toutes mes blessures

Ce dessert amer que je goûte

Chaque fois, censure mon coeur

Je voudrais tant enlever ces pensées qui me tourmentent

Je me suis déjà assez battue

Mon cœur est troué d’épines

Et mon âme est trop abattue

Je ris, je crie, je prie

Mais est-ce suffisant ?

Je marche, je cours, je m’enfuis

Mais est-ce important ?

Je vois disparaître dans les nuages

Les pleurs de mes nuits sans étoiles

Je me cache dans mon coquillage

Et je navigue sans voile

On dit qu’aimer, ça fait mal

C’est sans doute pour cela que je suis anéantie

Souvent, en morceaux j’ai été brisée

Quantité infinitésimale

Je chante des chansons d’amour

Mais je fais la guerre

Vêtue de mon habit de bravoure

Je me relève à terre

Dans la même édition