Haute couture et art sous les projecteurs du Four Seasons

La soirée du mercredi 18 septembre dernier, au Four Seasons de Montréal, restera gravée dans les mémoires comme l’un des événements phares de la Semaine de la Mode de Montréal 2024. La Maison Marie Saint Pierre nous a dévoilé en exclusivité sa collection de l’hiver 2025, après avoir marqué les esprits avec un panel exclusif, réunissant quatre femmes emblématiques du monde des Arts et de la Mode montréalaise. Organisé par la légendaire designer Marie Saint Pierre et animé par l’icône Varda Étienne, cet événement a permis de mettre en lumière des femmes influentes et inspirantes, en partageant leurs parcours, leurs défis et leur vision de l’avenir dans des domaines où la parité reste un enjeu.

Le panel débuta avec la présentation des invitées, toutes revêtues de créations de la Maison Marie Saint Pierre. Sur la scène, de gauche à droite : Catherine St-Laurent, actrice primée pour ses rôles dans Tu dors Nicole (2014) et District 31 (2016–2022) ; Erika Del Vecchio, commissaire d’art contemporain, ainsi que directrice de projets spéciaux ; Caroline Codsi, fondatrice de l’organisme à but non lucratif La Gouvernance au Féminin et femme d’affaires canadienne d’origine libanaise ; et enfin, Marie Saint Pierre elle-même, considérée par plusieurs comme la plus grande designer québécoise, et la première créatrice de mode à avoir été admise à l’Académie des arts du Canada.

La présence d’un corps féminin aussi prospère peut faire rêver toute femme aspirant à une carrière similaire, mais ce n’est pas tout ce qui brille qui est fait d’or : leurs discussions ont tourné autour de l’égalité des genres dans l’industrie de la mode, une question essentielle dans un domaine majoritairement féminin, mais souvent dirigé par des hommes. Pourquoi, s’interrogeait-on, l’industrie de vêtements de couture, bien que portée par des femmes, est-elle si peu égalitaire à son sommet ? Erika Del Vecchio a également partagé sa frustration face au manque de représentation féminine dans l’art et les expositions, où la féminité est présentée comme une expérience singulière, contrairement à leurs homologues masculins.

Marie Saint Pierre, fidèle à son engagement social, a souligné l’importance de la solidarité féminine dans le monde des affaires et a rappelé son initiative Opération Sous Zéro, un projet destiné à fournir des vêtements chauds à des milliers d’enfants. La designer s’est exprimée avec passion sur la nécessité de créer un environnement plus inclusif et accessible aux femmes créatrices et entrepreneures.

Entre les conversations du panel et le défilé tant attendu, j’ai eu l’opportunité d’échanger avec Varda Étienne en aparté. Autrice, femme d’affaires, comédienne et animatrice d’origine haïtienne, Varda est une figure incontournable de l’industrie du spectacle québécois depuis des décennies. Elle m’a confié que la confiance en soi est une qualité essentielle pour les femmes évoluant dans les milieux artistiques et de la mode. « Si tu n’as pas cette confiance, le monde te dévorera », a‑telle déclaré avec son franc-parler habituel. La soirée s’est poursuivie avec la présentation de la nouvelle collection hiver 2025 de la Maison, un mélange harmonieux de coupes classiques et atypiques. Les mannequins, en majorité des influenceuses québécoises, ont défilé sous des lumières tamisées et sur une bande sonore électrisante, mêlant house et techno. Lysandre Nadeau, influenceuse et animatrice du podcast Sexe Oral, a ouvert le bal, vêtue d’une robe ample en toile blanche, tandis que Naadei Lyonnais, ancienne participante d’OD Chez Nous (2020) et animatrice de L’île de l’amour (2021- 2022), a clôturé le défilé du haut de ses 5’10’’ dans un complet noir ajusté.

Entre ces deux figures publiques, d’autres personnalités comme la chanteuse Clodelle Lemay et la créatrice de contenu Gabrielle Marion, autrice trans reconnue pour la démocratisation de la transidentité au Québec, ont apporté une touche personnelle à chaque tenue. Le défilé a incarné l’essence même de la Maison : des pièces aux lignes nettes, intemporelles, mais toujours avec cette touche de modernité et d’audace.

Alors que la Semaine de la Mode de Montréal touche à sa fin, cet événement marque une nouvelle étape dans l’évolution de la mode québécoise menée par des femmes visionnaires.

