La sélection d’actus du Délit

Royalmount : un nouveau centre commercial luxueux à Montréal

Le 5 septembre dernier a été inauguré le nouveau centre commercial Royalmount à Montréal. Présenté comme la « nouvelle destination art de vivre » sur son site web, cet imposant projet annoncé en 2015 est situé à l’angle des autoroutes 15 et 40, à la station de métro De La Savane. Il a pour objectif de devenir le « nouveau midtown de Montréal, comme l’explique Andrew Lutfy, principal investisseur du projet, cité dans un article du Journal de Montréal. Le centre commercial vise une clientèle plutôt aisée, au vu des nombreuses boutiques de luxe au sein desquelles Gucci et Louis Vuitton font figure de tête. Au niveau des restaurants, l’offre reste classique, avec des enseignes bien connues des Montréalais, telles que Sammi & Soupe Dumpling, Poulet Rouge ou A&W. Malgré ses grandes ambitions, le projet reste sujet aux critiques. En effet, comme l’explique un article du Devoir, l’avènement du centre d’achats risque d’avoir un impact non négligeable sur le trafic routier des autoroutes adjacentes, empirant la congestion déjà présente sur ces axes. Par ailleurs, le projet a également fait parler au niveau éthique. Certains critiquent le concept de « luxe inclusif » du projet et son hypocrisie, alors que d’autres questionnent son impact sur l’économie du centre-ville de Montréal. Enfin, Royalmount est au cœur d’un conflit avec la mairie de la ville de Mont-Royal concernant la construction prévue de 6 000 logements autour du centre. Le maire de la ville, Peter J. Malouf, a promis à ses électeurs de ne jamais permettre à Royalmount la construction de logements, remettant en question le bien-être des potentiels résidents. Après tout, le projet reste situé dans une zone très industrielle.

GP cycliste de Montréal

Tadej Pogačar s’illustre une nouvelle fois. Ce dimanche 15 septembre s’est déroulé le Grand Prix cycliste de Montréal, dans le cadre du UCI World Tour, compétition internationale qui réunit les meilleurs coureurs cyclistes de la planète. Il a eu lieu deux jours après le Grand Prix de Québec, lui aussi étape du World Tour, remporté cette année par le coureur australien Michael Matthews au terme d’un sprint haletant. À Montréal, le GP s’est déroulé sur une boucle de 12,3 kilomètres que les coureurs ont dû compléter pas moins de 17 fois. L’itinéraire comportait, entre autres, la côte Camilien-Houde, qui permet de rejoindre le sommet du Mont-Royal. Les coureurs devaient ensuite longer la face Nord du Mont-Royal afin de retourner vers le parc Jeanne-Mance, point de départ de la boucle. Au total, les coureurs ont parcouru un peu moins de 210 kilomètres et 4 573 mètres de dénivelé en environ 5h30. Le slovène Tadej Pogačar s’est imposé avec la manière, grâce à une attaque tranchante sur les derniers kilomètres dans la côte Camilien-Houde, qui lui a permis de se creuser une avance confortable sur son poursuivant, l’espagnol Pello Bilbao. Ce genre d’attaque, dont Pogačar est un spécialiste, faisait partie d’une tactique mise au point avant la course par sa formation, l’UAE Team Emirates. Il faut dire que l’issue de la course a été peu surprenante ; Pogačar est considéré par beaucoup comme le meilleur coureur cycliste mondial depuis maintenant quelques années. Selon le Wall Street Journal, le niveau de performance de Pogačar ne serait même pas comparable avec celui de ses concurrents directs, tant ses exploits sont nombreux. Sa performance mémorable tout au long du Tour de France 2024, qui lui avait d’ailleurs garanti un troisième titre au terme de cette compétition prestigieuse, témoigne de son impressionnant palmarès. Au GP, le poursuivant Pello Bilbao se classe deuxième, suivi par le français Julian Alaphilippe, victorieux du sprint pour la troisième place.

Air Canada : une grève des pilotes évitée de justesse

Depuis plus d’un an, des négociations étaient en cours entre l’Air Line Pilots Association (ALPA, Association des Pilotes de Ligne, tdlr), qui regroupe plus de 5 200 pilotes d’Air Canada, et la direction de la compagnie aérienne, qui reste la plus importante du pays. Selon La Presse, les demandes du syndicat qui avaient déclenché le conflit étaient avant tout financières : les pilotes remettaient en question des salaires inférieurs à la moyenne du marché, alors qu’Air Canada affichait une croissance significative. Ces derniers jours, les tensions avaient grimpé autour d’un désaccord majeur sur ces questions de rémunérations. Cependant, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15, un accord de principe a été conclu entre les deux parties. Un arrangement surprenant, compte tenu des tensions qui avaient caractérisé les échanges entre l’ALPA et Air Canada les jours précédents. Cet accord a ainsi permis d’éviter de justesse un arrêt de travail qui aurait impliqué des conséquences majeures pour la compagnie et ses clients. Enfin, sur X, l’accord a été salué par le ministre du Travail Steven MacKinnon, qui a précisé que « les accords négociés sont toujours la meilleure façon d’avancer et produisent des résultats positifs pour les entreprises et les travailleurs ».

