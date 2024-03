Originalement bâti en 1962 et accueillant désormais le Seattle Kraken, l’ajout le plus récent de la ligue nationale de hockey, le Climate Pledge Arena a été rénové drastiquement entre 2018 et 2022 afin d’atteindre la carboneutralité à l’automne dernier. Dès lors, il devient le premier aréna dans le monde à être certifié carboneutre par le International Living Future Institute après plus d’un milliard de dollars investis. L’aréna en question devient la pionnière auprès de quasi 500 entreprises, dont Amazon qui a investi dans ce projet, ayant signé le Climate Pledge, qui ont affirmé vouloir décarboner leur industrie à 100% d’ici 2040.

Toujours plus vert

Le site web du Climate Pledge Arena, ayant promis la transparence, ne manque pas de précisions sur tous les nombreux dispositifs permettant d’atteindre l’objectif de carboneutralité. L’idée était de récupérer le plus de matériaux possible, notamment le toit de l’ancien stade, ce qui est estimé avoir sauvé 22 000 tonnes d’acier.

Le projet visait à la fois, à minimiser l’empreinte carbone de la construction, mais aussi des activités du stade à long terme, ce qui a nécessité la mise en place de plusieurs dispositifs permettant le suivi précis des émissions de gaz à effet de serre. L’entièreté des équipements, la surfaceuse, la climatisation ainsi que les équipements de cuisine, sont tous électriques et alimentés par des énergies renouvelables. De plus, la conception du système d’eau permet à la fois de récupérer l’eau de pluie sur le toit, de la traiter sur place puis de l’utiliser pour la glace, les abreuvoirs, ainsi que pour plus de 40 000 pieds carrés de nouvelles zones végétales ajoutées sur le terrain. Avec pour objectif le zéro déchet, 97% des déchets produits sont réutilisés, notamment via la mise en place d’un système de recyclage et de compostage.

Au-delà du stade, la promesse zéro carbone comprend également le déplacement des visiteurs, soit la source d’émission de carbone la plus importante. Chaque billet vendu inclut un titre de transport gratuit de monorail permettant d’arriver au stade. L’ensemble de ces mesures longuement et fièrement présentées sur le site web du

stade semble montrer une transition verte quasi trop parfaite pour être vraie, ce qui n’est pas complètement faux.

Les crédits carbones : une solution durable ?

Même avec ces nombreuses mesures écoresponsables, le Climate Pledge Arena a dû acheter pour près de 38 000 tonnes métriques de crédits carbones en partenariat avec Amazon. L’entreprise a investi via Verra, une des plus grandes entreprises dans la certification de compensations carbone au monde, dans Acapa, un projet de conservation de terres colombiennes. Toutefois, certains experts doutent de l’exactitude de l’impact de ces crédits. De tels crédits servent à contrebalancer les émissions carbones d’une entreprise sous la bannière de projets REDD+ (Réduction des Émissions provenant du Déboisement et de la Dégradation des forêts) en protégeant une zone forestière qui capte une quantité équivalente de dioxyde de carbone. C’est donc une politique souvent vue comme de l’écoblanchiment (greenwashing), car l’achat de crédits carbone n’encourage pas nécessairement les entreprises à diminuer leur pollution à la source, mais à trouver des solutions pour acheter leur empreinte carbone et s’en déresponsabiliser.

Une nouvelle étude publiée en août 2023, ayant pour but d’observer la déforestation dans des zones sous crédits carbones dans six pays, dont la Colombie, a mis en avant les faiblesses des projets REDD+. Une des conclusions avancées par les chercheurs indique que la réduction de la déforestation dans les zones sous crédits a été parfois

inexistante ou considérablement inférieure à celle calculée lors de l’achat. L’un des auteurs, Thales Pupo West, chercheur au Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance de l’Université de Cambridge, a partagé lors d’une entrevue avec Le Devoir ses doutes face à la rigueur des calculs de transferts de carbone. West

critique la rigueur scientifique de la norme Verified Carbon Standard (VCS), qui est très répandue dans le calcul des équivalents de gaz à effet de serre pour les crédits carbone. Ce dernier, ainsi que Barbara Haya, directrice du Berkeley Carbon Trading Project, critiquent la flexibilité de cette norme, qui permet aux développeurs de projets de surestimer les bénéfices de façon autonome et sans consultation externe.

Une deuxième critique, énoncée encore une fois par West, est qu’il est également possible de surestimer l’impact sur la déforestation, car l’achat de crédits carbones n’engage pas toujours à la plantation de nouveaux arbres qui vont capter du dioxyde de carbone, mais il peut parfois s’agir de protéger des zones de forêt déjà existantes. Il faut donc se questionner à savoir ce qui serait arrivé si l’entreprise n’avait pas fait l’acquisition de crédits dans cette zone. Aurait-elle été conservée par les communautés colombiennes vivant sur ce territoire, sans « l’aide »

de cette entreprise ?

Troisièmement, une critique qui n’est pas nommée dans cette étude, comme elle n’en fait pas l’objet de recherche, mais qui est abordée dans un article du Columbia Climate School est l’aspect néo-colonial de l’achat de crédits carbones par des entreprises du « Nord global » dans le « Sud global ». Le concept de colonialisme climatique, décrit par le philosophe Olúfémi O. Táíwò, soutient que ces investissements dans le « Sud Global » sont une forme de contrôle de l’espace et d’indulgence face aux politiques environnementales des pays du « Nord global ».

Un véritable succès éco responsable ?

Finalement, comme l’a souligné Barbara Haya, ce n’est pas parce que l’utilisation de crédits carbones est remise en question par des experts qu’on ne peut pas souligner les efforts d’efficacité énergétique et de création de nouvelles sources d’énergies renouvelables du Climate Pledge Arena. La mise en place d’un système de récupération et de filtration d’eau, la récupération et la réutilisation de 97% des déchets ainsi que l’accessibilité en transport en commun restent des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre à la source.

Pour l’étude dont West est l’un des auteurs, les chercheurs concluent que des réformes dans les projets de REDD+ sont possibles. Alors qu’il y a un consensus relatif auprès des experts sur ces projets qui surestiment

l’impact d’achats de crédit, West et ses co-auteurs croient en une réforme. Par exemple, un protocole mesurant plus précisément la déforestation réelle, et non estimée, pourrait être un dispositif pouvant contrer la manipulation des résultats.

Est-ce que le Climate Pledge Arena est réellement carboneutre ? Pour plusieurs experts, dont Raya, il reste encore

un long chemin pour l’entreprise qui selon elle, devrait être jugée principalement par sa capacité à réduire directement les gaz à effet de serre. Une firme ne devrait pas évaluer son empreinte carbone principlameent par l’achat de crédits carbones, qui est vu comme une technique souvent associée à l’écoblanchiment, permettant de s’affranchir d’une partie de son impact environnemental au coût de crédit, dont le réel impact reste encore à prouver.

