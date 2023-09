Quand l’amour consume

ton coeur brûle, le mien aussi…

T’ouvres le paquet

Tu frottes la fleur entre tes doigts

Tu plies délicatement le carton

Tu le déposes sur ta feuille

Et tu roules

Doucement

Sûrement

Ta langue glissant sur le rebord du papier

Mouvements répétitifs,

Routine.

Tu es habitué.

Plus qu’ à l’allumer et

Répéter.

Je me suis dit

Pour moi tu vas arrêter

Mais tu as continué

Je me suis dit

Au moins diminuer ?

Mais rien n’a changé

Tes yeux éclairés par la seule lumière de la flamme Celle qui brûle et consume

Qui te vole à moi

Tu te noies dans la fumée

T’échappes à tes pensées

Mais je peine à respirer

Même si je suis prête à tout donner pour t’aider

Rien n’y peut.

Je suis spectatrice de ta propre destruction

Impuissante

Jade Lê

humbert, humbert

Tu te dessines sous la lueur du high noon

Tes jambes brunes partent delà la rambarde

Oh, mais qu’est-ce que tu t’en fous my little loon,

pages au bout des doigts, tu es loin d’être peinarde.

Des mots, tu t’inventes des princes et des gardes

Tu es magicienne, tirée droit d’un cartoon

Les pages défilent et tes tresses renardes,

au vent frémissent comme de vie, ah ! je swoon

J’envie fort la paille entre tes roses lèvres

Oh, tu fronderais si tu connaissais ma fièvre

Comment t’aborder sans que tu ne m’haïsses ?

Puis, une voix, depuis la coulissante, émerge

Désolant que tu rentres, ma petite vierge

À table ta maman pose son pain de maïs…

Symona Lam

Contributrice

