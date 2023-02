Vie Nocturne cède sa place

Belle nuit

La nuit, angoissante et magnifique, lieu parallèle ou monde à l’envers où les pas de travers semblent apaisés par la pénombre, et où les rêves et le travail acharné vivent à leur paroxysme. Sous les lumières des lampadaires, on oublie à peu près que le soleil recouvre une toute autre ville. La Vie Nocturne n’existe que pour certain·e·s, elle garde des secrets qui s’effacent au renoncement de la pénombre. Alors, du lit à la piste en passant par les saunas gais, cette section nous a fait voyager dans des espaces mal connus et invisibles et nous a fait réfléchir sur les mystères de l’obscurité. La boîte de nuit est devenue un espace de réflexion philosophique, Laura a fait danser sa plume, pompier·e·s et artistes graphistes ont parlé de leurs expériences d’acteur·rice·s de la nuit : Vie Nocturne éclaira nos déambulations tardives à travers des sentiers qui restent habituellement silencieux. Il n’est pas encore l’heure d’aller se coucher, mais Alex a retrouvé ses draps préférés, ceux aux traits colorés et aux formes provocatrices de ces dessins qui ont longtemps tenu Le Délit éveillé. Nos paupières sont lourdes, et bien qu’il y ait encore beaucoup à dire, la journée de demain ne nous laissera pas de répit. Alors suivons Alex, et laissons à la nuit ses secrets inavoués.

« Je retrouve ma meilleure amie de toujours, l’écriture, celle qui fait danser les mots et éclaire les cellules du cerveau »

Insomnie

Avec moi, il n’y a rien à faire. Je suis une éternelle réveillée, l’insomniaque impossible qui ne dort jamais. Une lève-tôt et une couche-tard, une hyperactive qui ne sait pas assez s’arrêter pour accepter, parfois, de s’abandonner dans les bras de Morphée. Ne me posez pas trop de questions, je ne saurai y répondre. Mon corps vit presque trop contre mon gré. On m’a passé le flambeau, je suis la nouvelle éditrice de cette section. J’ai mille idées, mille envies, et hâte de lire les textes de nouveaux·lles contributeur·rice·s qui auraient envie de me faire découvrir leurs mots, de m’apprendre, et d’apprendre à tous·tes ceux·lles qui nous lisent. Je servirai Le Délit à mon nouveau poste, sans délit de fuite, je passe des illustrations à la section tournante, comme Alex. Je retrouve ma meilleure amie de toujours, l’écriture, celle qui fait danser les mots et éclaire les cellules du cerveau. Je profite de cette nouvelle position, j’en ferai bon usage, c’est promis.

Et maintenant ?

J’ai beaucoup à vous dire, dès la semaine prochaine, alors tâchez de vous reposer. Tandis que les examens de mi-semestre arrivent à grands pas, il est encore temps de se préparer pour un nouveau départ, un nouveau thème pour la section tournante, un nouveau voyage à travers mon cerveau et celui des contributeurs·rices. Pour l’instant, le secret reste gardé, mais vous découvrirez dès la semaine prochaine la nouvelle section du Délit. Au menu, il y aura des débats, de l’entrepreneuriat, un peu de santé et pas mal de philosophie. Dès la semaine prochaine, le repas sera servi. En attendant, on dit merci à Vie Nocturne, dont la flamme et la patte ne seront pas oubliées, car les nouvelles illustrations du Délit en porteront le reflet. Les routes se croisent et se complètent, pour le meilleur.

Dans la même édition