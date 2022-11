Du ciseau au syndrome U‑Haul

Assise au 5e rang de la salle de théâtre d’Espace libre, je secoue la tête au rythme d’I kissed a girl de Katy Perry puis de 1950 de King Princess qui résonnent dans la petite salle et nous mettent immédiatement dans l’ambiance. Je suis là sans trop savoir à quoi m’attendre mais curieuse de découvrir ce que me réserve Ciseaux par la compagnie Pleurer Dans’ Douche, dont la publicité annonçait une réflexion sur la sous-représentativité des personnes s’identifiant comme femme dans le milieu 2SLGBTQI+ et une réappropriation des clichés lesbophobes. Et c’est étonnée, puis ravie, que j’ai découvert cette compagnie et leur spectacle.

Du syndrome U‑Haul à la tarte aux poils, tous les stéréotypes lesbiens y passent, remaniés avec humour par les deux comédiennes, Geneviève Labelle et Mélodie-Noël Rousseau. Elles sont toutes deux cofondatrices de la compagnie et notamment connues depuis 2016 pour leurs pièces féministes et leurs performances en drag kings. Sous les applaudissements et les cris du public autorisé à s’exprimer (après tout, pourquoi s’empêcher de faire du bruit lorsque c’est le but même de la pièce?), les deux femmes chantent, dansent et rejouent certains évènements majeurs de l’histoire lesbienne à Montréal. Habillées d’une combinaison pailletée semi-transparente, elles se couvrent parfois sous d’autres déguisements suivant leurs scènes. Ainsi, lorsqu’elles apparaissent travesties, l’une en policier et l’autre en homme, en dansant sur YMCA de Village People, je me surprends à vouloir me lever pour les rejoindre. Elles viennent en réalité d’aborder les violences policières et notamment de la descente très connue au Truxx, un bar gai des années 70, qui a entraîné l’arrestation d’une centaine d’hommes et a été le point de départ des premières manifestations pour la cause 2SLGBTQI+ à Montréal. Le sujet est lourd et contraste durement avec la danse et les rires qui lui succèdent, mais c’est la manière qu’elles ont choisie pour faire passer leur message (et ça fonctionne très bien!).

En effet, si le ton est humoristique et que l’entièreté du public (ou presque) sourit, la critique sous-jacente est claire. Celles qui se considèrent comme femmes dans la communauté et la lutte 2SLGBTQI+ sont sous-représentées. S’il existe des archives vidéos et photographiques de l’histoire gaie, dont Pleurer Dans’ Douche se sert pour une partie du spectacle, il n’existe en revanche aucune trace visuelle de la lutte lesbienne, ou du moins aucune accessible à tous. En effet, les deux comédiennes nous dévoilent en avant-première quelques images choisies parmi les centaines d’heures d’archives compilées par le collectif Amazones d’hier, lesbiennes d’aujourd’hui, jusque-là gardées secrètes pour préserver les identités de celles qui y apparaissent. Les archives sont inexistantes, et les comédiennes font avec. Elles expliquent qu’elles ont pris l’initiative d’aller discuter avec des femmes francophones concernées par le sujet et font usage des enregistrements de leurs entretiens. Se succèdent alors les voix de Safia Nolin, Monique Giroux et Manon Massé, parmi plusieurs autres, qui viennent donner leur avis sur le sujet.

De plus, lorsqu’elles affichent sur un grand écran la carte interactive des rues de Montréal montrant l’évolution de l’existence des bars dédiés à la communauté 2SLGBTQI+ au cours des années, j’apprends avec stupeur qu’il n’en existe aucun qui soit exclusivement lesbien.

Lorsque je sors de la salle, pendant qu’une majorité du public danse encore sur la scène aux côtés de

la troupe, je suis pleine d’espoir. L’avenir porte les couleurs de cette pièce et de ce public joyeusement bruyant. Bien que la sous-représentativité soit toujours d’actualité, j’ai bon espoir que, grâce à des pièces comme Ciseaux, ce ne sera bientôt plus le cas.

Retrouvez Ciseaux de Pleurer Dans’ Douche à l’Espace libre du 15 novembre au 3 décembre.

