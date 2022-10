Ave Madonna

Version anglaise : chacun des vers est une parole de chanson de Madonna

Certainties disappear

The right voice will be the snake

the pretender will be the fish that got away.

.

I thought that we were related

everyone must stand alone

but I wish that you

were here with me.

This used to be my playground

I was looking for a way to drop you down

like the limbs of a tree

but we only got four minutes

outside

waiting is the hardest if you can’t stand the heat

outside

just watch me burn

and inside

sticks and stones will break my bones.

I’m a little bit rusty

we are all still wet.

When you point the finger

there are three fingers pointing back at you

I tried to be a mess.

Encore une fois, je suis cassée

time is waiting.

Encore une fois, je n’y crois pas

I’m not happy this way

and you hold the key.

.

I think my head is caving in.

.

Version française basée sur celle en anglais

Là

La voix juste sera celle du serpent, du poisson imposteur

en fuite.

.

Dans ma mémoire, nous étions liés.

En dehors, il faut rester seul.

J’aimerais que tu sois là

dans ma cour de récréation

là où je cherchais, avec des ciseaux

la façon pour faire tomber tes quatre branches

en quatre minutes

dehors

l’attente coule en perles avant l’insolation

dehors

surveille ma cuisson et carbonise

dedans

cailloux et bâtons cassent les os.

Je suis un peu rouillée

nous sommes toujours mouillés.

En montrant du doigt, tu seras pointé par trois.

Ailleurs, j’ai essayé de ranger

j’ai cassé la vaisselle sale

j’ai cherché la vaisselle propre mais elle était sale.

J’ai creusé mon aisselle sale.

.

Et je m’installe dans le trou.

.

Liste des chansons utilisées en anglais : Open your heart ; You Must Love Me ; History ; Rain ; Bedtime Story ; Sanctuary ; Pretender ; 4 minutes ; I love New York ; Push ; Like A Prayer ; American Life ; Jump ; Sorry ; Like It or Not ; Let It Will Be ; Skin ; Frozen ; Paradise (contient deux paroles en Français) ; Live To Tell ; Revenge.

Dans la même édition