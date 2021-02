Lettre ouverte : Il faut respecter la souveraineté des Wet’suwet’en

Il y a un an déjà, la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a dévalisé des postes de contrôle sur les territoires traditionnels wet’suwet’en. Ces descentes visaient à faciliter la construction du pipeline Coastal GasLink (CGL) de TC Energy Corporation. Cependant, elles ont aussi eu comme conséquence de provoquer des barrages et des manifestations à travers le pays en solidarité avec la nation Wet’suwet’en. Alors qu’au début de 2020, ces manifestations ont suscité des débats nationaux au sujet de l’avenir du pipeline et sur les relations entre les peuples autochtones et colonisateurs, elles se sont estompées rapidement au début de la pandémie. Ainsi, avec une couverture médiatique réduite, voire inexistante depuis le début de la pandémie, le tiers du pipeline CGL est maintenant construit.

En tant qu’organismes, associations et individus basés, ou autrement liés, à Tiohtià : ke/Montréal, nous sommes solidaires de la nation Wet’suwet’en dans la défense de sa souveraineté territoriale contre l’usurpation que constitue la construction du gazoduc CGL. Comme plusieurs d’entre nous sont lié·e·s à l’Université McGill, nous visons à dénoncer ici les liens financiers qu’entretient cette université avec le pipeline CGL, situé sur le territoire non cédé de la nation Wet’suwet’en.

« Le soutien financier et matériel apporté au pipeline de CGL par nos institutions nous paraît scandaleux »

Bien que géographiquement éloignés du territoire de la nation Wet’suwet’en, nous sommes consternés que des institutions montréalaises se rendent complices de la construction du pipeline CGL. Certaines de ces connivences ont été dénoncées à l’occasion de manifestations créatives que les résident·e·s de la grande région de Montréal ont menées en solidarité avec la nation Wet’suwet’en en janvier et février 2020. Pourtant, le projet de pipeline se poursuit à un rythme soutenu. Le soutien financier et matériel apporté au pipeline de CGL par nos institutions nous paraît scandaleux. En effet, l’Université McGill détient un investissement de 4 770 450$ dans TC Energy Corporation dans son portefeuille de dotation. Or, les risques que représente la construction de ce pipeline pour la nation Wet’suwet’en rendent vitale une cessation immédiate de tout investissement de la part d’institutions telles que McGill dans le projet de TC Energy Corporation.

Profitant du fait que les réglementations sanitaires associées à la pandémie de COVID-19 limitent tant les déplacements que les rassemblements des militant·e·s qui défendent les terres, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ainsi que TC Energy Corporation s’empressent de faire avancer la construction de leurs pipelines. Or, les activités liées à la construction du gazoduc CGL placent les citoyen·ne·s de la nation Wet’suwet’en en situation de grande vulnérabilité, car des travailleur·euse·s extérieur·e·s à la communauté sont appelé·e·s à entrer sur le territoire, malgré les avis de santé publique liés à la COVID-19. Plus tôt au cours de la pandémie, les directives sanitaires du gouvernement de la Colombie-Britannique visant à limiter les rassemblements de 50 personnes excluaient les chantiers de construction, considérés comme « services essentiels ». Cette disposition constitue à notre avis une hypocrisie sans nom. Les risques sanitaires se sont d’ailleurs révélés bien réels en novembre et décembre 2020, lorsqu’un certain nombre de cas de COVID-19 ont été signalés dans les chantiers de construction de pipelines sur le territoire Wet’suwet’en. Dans une lettre ouverte adressée à la Direction de la santé publique de la Colombie Britannique le 30 novembre 2020, 22 femmes chefs de la nation Wet’suwet’en ont fait part de leurs inquiétudes quant au danger sanitaire que représentent ces camps de construction.

En outre, le gouvernement canadien continue de militariser le territoire wet’suwet’en. Des agent·e·s de la GRC lourdement armé·e·s restent présent·e·s sur le territoire des Wet’suwet’en. Nous condamnons fermement cette criminalisation des manifestations pacifiques.

Le mépris du droit à l’autodétermination de la nation Wet’suwet’en et de son modèle de gouvernance composé de chefs héréditaires a démontré la vacuité du discours de prétendue « réconciliation » du gouvernement canadien. Les peuples autochtones ne demandent rien de moins que la décolonisation. Un premier pas dans cette direction consisterait à respecter la décision des chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en de refuser la construction du gazoduc CGL sur leur territoire. En se désengageant des projets pétroliers et gaziers, le gouvernement libéral se donnerait aussi un moyen de respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Une recherche authentique de solution au changement climatique respecterait l’autodétermination de la nation Wet’suwet’en.

Nous soutenons les demandes des chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en qui exigent l’arrêt de la construction du gazoduc Coastal GasLink, le retrait immédiat de la GRC et des forces de sécurité et de police associées du territoire wet’suwet’en. Nous joignons nos voix aux leurs pour exiger que l’autodétermination des Wet’suwet’en soit valorisée dans le respect de leurs décisions, lois et structures de gouvernance. Nous ajoutons à ces demandes un appel au désinvestissement de TC Energy Corp par les institutions, dont, prioritairement, l’Université McGill.

Lettre rédigée par

Stefan Christoff, Animateur radio à CKUT 90.3fm, Université McGill

Kasim Tirmizey, B.Eng ‘03, Université McGill

Avec la consultation de

Marlene Hale, activiste Wet’suwet’en pour la justice climatique.

Associations signataires

McGill Nurses for Planetary Health, signed co-chair Naomi Pastrana

Divest McGill

Collectif panasiatique de McGill

Students in Solidarity for Palestinian Human Rights McGill – SPHR McGill

McGill World Islamic and Middle East Studies Students’ Association

The Black Students’ Network of McGill University

Climate Justice Montréal

Courage Montréal

The McGill Arab Student Network

CKUT Radio, 90.3fm

Radlaw McGill

Le Ministère de la nouvelle normalité – Groupe théâtrale d’action climatique

The Indigenous Law Association / Association de Droit Autochtone (ILADA)

Students’ Society of McGill University Executive Committee

Climate Justice Action McGill

Atelier Céladon

Protesters Legal Information Clinic / McGill Corporate Accountability Project

Extinction Rebellion Justice Tiohtià:ke / Montreal

Women of Diverse Origins / Femmes de Diverses Origines

The Quebec Public Interest Research Group at McGill (QPIRG McGill)

McGill Students for a Free Tibet

McGill Stands With Hong Kong

Independent Jewish Voices Canada / Voix Juives Indépendantes

Black Rose Books

South Asian Women’s Community Centre

Indigenous Student Alliance at McGill University

Graduate Architecture Students’ Association at McGill University

SOS Territoire (GRIP UQAM)

Du Pain Et Des Enjeux

Architecture Students’ Association at McGill University

Étudiant·e·s signataires

01. Ehab Lotayef, IT Manager, ECE, McGill & member of McGill Board of Governors.

02. Sandra Teresa Hyde, PhD, MPH Associate Professor McGill Anthropology & Associate Fellow in Social Studies of Medicine & East Asian Studies. Arts MAUT rep.

03. Mark S. Goldberg, PhD, Professor, Department of Medicine, McGill University Medical Scientist, McGill University Health Centre-Research Institute.

04. Peter E. Caines, PhD, FRSC, Distinguished James McGill Professor, ECE, McGill University

05. Michelle Hartman, PhD, Professor, Institute of Islamic Studies, McGill University

06. Brooklyn Frizzle, BSc ‘23, SSMU Vice-President (University Affairs), Senator of the McGill Senate

07. Ayo Ogunremi, BA ‘21, Vice-President (External Affairs) of the Students’ Society of McGill University

08. Jemark Earle, B.Mus ‘18, B.C.L./J.D. ‘22, President of the Students’ Society of McGill University & member of McGill Board of Governors.

09. Derek Nystrom, Associate Professor of English, Faculty of Arts Senate member, McGill University

10. Mike George, M.Eng. 2012 in Electrical Engineering, McGill Electric Energy Systems Laboratory, Queer McGill Social Events Coordinator 2010-11.

11. Maria Zaslavsky, BA ‘18

12. Laura Dunn, MA, ‘16

13. Fred Burrill, BA ‘10

14. Zoë Thomas, MD FRCPC, Assistant Professor, Department of Psychiatry, McGill University

15. Danji Buck-Moore, BA 2012, MA Communications Dept 2021

16. Sarah Page, Licentiate ‘06

17. Adam Gwiazda-Amsel, BA ‘22, VP External & Finance of the Philosophy Students’ Association, 2019–2020 Vice-President (External Affairs) of the Students’ Society of McGill University

18. Martin Lukacs, BA ‘12

19. Eric Lewis, Associate Professor of Philosophy, McGill University

20. Thomas Boucher, MA ‘21

21. Ella Belfer, BA ‘16

22. Carolin Huang, BA ‘14, Students’ Society of McGill University Researcher 2015

23. Tiffany Lam, BA ‘15

24. Shaun Weadick, MA ‘16

25. Fern Thompsett, former PhD student (2015–17)

26. Ben Stidworthy, BA ‘14

27. Asya Malinova, BSc ‘16, McGill University

28. Helen Hudson, MSc(A) ‘07

29. Lara Khattab, Former Lecturer at the Institute of Islamic Studies, McGill University, Instructor Carleton.

30. Nathan McDonnell, former SSMU Community Affairs Commissioner (2020).

31. Samuel Helguero, Law Faculty, Co-leader McGill Corporate Accountability Project and Protesters Legal Information Clinic. Member of Divest McGill.

32. Alain Mignault, PhD, Psychology 1999.

33. Adam Kinner, B.Mus 2007

34. Malek Abisaab, PhD, Associate Professor, McGill University

35. May Chiu, BA. 89, BCL and LLB 93, Attorney

36. Aziz Choudry, PhD, former Associate Professor, Integrated Studies in Education, McGill University

37. Clara-Swan Kennedy, Former McGill University student, sessional instructor, and current CKUT 90.3 FM host

38. Julia E Dyck, Host, ffiles radio, CKUT 90.3FM

39. Lucas Huang, former student and CKUT volunteer

40. Sam Bick BCL/LLB ‘18

41. Jack Solar, MISt McGill University, former CKUT Archivist

42. Maria Korpijaakko, Ph.D. McGill University, 2015

43. Omar Dewachi, PhD. Rutgers University, Department of Anthropology.

44. Megan Mericle, MA ‘13

45. Dorothy Yip, BA ‘21, McGill University

46. Devin B Waldman, former McGill student, B.M. ‘07

47. Freda Guttman, BFA, Artist/Activist

48. Eric Shragge, B.Sc 69, Social Work Professor 1974–2000

49. Alexia Avina, McGill University

50. Rebecca Foon, MUP, McGill University

51. Louis Ramirez, Hons BA ‘15

52. Élyse Dupras, BA 1989, MA 1991, PhD 2002

53. Sophie Toupin, PhD 2020, Communication Studies, McGill University

54. Lawrence Joseph, PhD 1990 Mathematics and Statistics, Emeritus Professor, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill UNiversity

55. Sean Michaels, BA 2004, former Mordecai Richler Writer in Residence, McGill University.

56. Norman Kong, BEng. 2023, McGill University

57. Hilah Silver, BScN ‘16, PhD student, McGill University

58. Gwendolyn Schulman, MA 1992 and current CKUT host

59. Natalie Stake-Doucet, registered nurse, BNI 2014, MSc 2014

60. Cayley Sorochan, PhD 2018, Communication Studies, McGill University

61. Francoise Filion, registered nurse, assistant professor, Ingram School of Nursing, McGill University

62. Rebecca Mast, BScN ‘16, Graduate student, University of Ottawa

63. Mischa Corman-Francois, BScN 2016, McGill University

64. Claire Abraham, BA 2004, McGill University

65. Nadia Moss, Former P. Lantz Artist in Residence (2019)

66. Niko Block, BA 2012

67. Paul Di Stefano, B.Ed 2000, Professor, John Abbott College

68. Magdalene Klassen, BA 2018

69. Naomi Pastrana, Nursing student, McGill University

70. Rose Marie Whalley, B.Ed 1978, host, Older Women Live, CKUT Radio 90.3FM

71. Aneeka Anderson, BA ‘22, Former Co-Chair and current member of the Indigenous Student Alliance, McGill University

72. Amy Macdonald, MA 2013, McGill University

73. Sarah Boo, BEng ‘16, McGill University

74. Amber Gross, MSN, RN ; BA ‘13 McGill University

75. Simone Lucas, BA, 2012, McGill University

76. Baijayanta Mukhopadhyay, MA 2006, MDCM 2007

77. Anna Savittieri, BA, 2015, McGill University

78. Bita Mary Eslami, McGill school of social work

79. Alexandre Magdzinski, RN, MSc 2017 ISoN McGill

80. Nick Schofield, host of CKUT Underground Sounds, McGill University

81. Aaron Lakoff, former News Coordinator, CKUT Radio

82. Cheryl Armistead, RN, Faculty Lecturer, McGill University

83. Robyn Fadden, MA, CKUT 90.3 FM McGill radio producer and host

84. David Parker, former System Administrator and radio producer, CKUT Radio

85. Isabelle Prevost-Aubin, McGill Student, Faculty of Engineering, McGill University

86. Aidan Gilchrist-Blackwood, BA “17 and MA “20, McGill University

87. Amy Darwish, BA 2003 and MA 2005, McGill University

88. Sativa Kawakami, Student, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, McGill

89. Rachel Schleifer, BA&Sc. ‘22, Environment, McGill University

90. Ella Wischnewsky, BA ‘22, Urban Studies, McGill University

91. Thai Judiesch, BA ‘22, McGill University, Board Member at QPIRG

92. Samir Shaheen-Hussain, MD CM (2003), Assistant Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, McGill University

93. Eden Glasman, MA ‘15, McGill University

94. Ian Ilavsky, former student (1988–91), former CKUT tech and on-air host (1988–99)

95. Jessie Stein, former research assistant

96. Ayesha Vemuri, PhD Candidate and MA 2016, Communication Studies, McGill University

97. Ella den Elzen, MArch ‘19, McGill University

98. Charlotte Euverman, Wet’suwet’en climate justice activist

99. Amber Berson, CKUT contributor

100. Lili Azari, MSW, McGill University

101. Allyson Rogers, PhD candidate, Communication Studies, McGill University

102. Chris J. Gismondi BA 2013, PhD 2024 McGill University

103. Debdeep Chatterjee, PhD Candidate, Concordia University

104. Joseph Sannicandro, MA ‘12, McGill University

105. Jooneed Khan, Journalist, Writer, Human Rights Activist

106. Saeesh Mangwani, BA ‘20, Geography and Environment, McGill University

107. Minoo Gundevia, Retired teacher

108. Portia Larlee, MSW ‘17, McGill University

109. Mitra Kazemi, MA Candidate in Art History, McGill University

110. Benji Nothwehr, BA 2018, MA 2021, Communication Studies, McGill University

111. Sadie Couture, PhD Student McGill University

112. Kristi Kouchakji, PhD candidate, Communication Studies, McGill University

113. John Commins, Instructor, McGill Faculty of Education

114. Sarah Carter, PhD candidate, McGill University

115. Nancy R. Tapias Torrado, Post-doctoral Fellow, UQAM

116. Rebecca L. Johnson, PhD candidate, McGill University

117. Faiz Abhuani, BA ’05, McGill University

118. Rushdia Mehreen, BCom 2002, McGill University

119. Mojeanne Behzadi

120. Nadir Khan, BA ‘15, MA ‘18, BCL/JD ‘20

121. Anniessa Antar, M.Ed ; BA ‘12, McGill University

122. Bronwen Tucker, BA&Sc ’14, 2012–14 SSMU Political Campaigns Coordinator

123. Andrea Palmer, BSW ’14, McGill University

124. Eva Margo-Dermer, Medical Student, McGill University

125. Guillaume Girard, biologiste, microbiologiste, Université de Montréal

126. Devlin Kuyek, contributor to CKUT

127. Dr. Jill Hanley, Associate Professor, BA ’95, BSW ’97

128. Harsha Walia, South Asian activist and writer based in Vancouver

129. Andrea Valentine-Lewis, MA, independent curator and writer based in Vancouver, BC

130. E. Kage, Artist based in Vancouver BC

131. Rach Klein, McGill University

132. Sandra Small, Wet’suwet’en Laksilyu Clan

133. Jen Gobby, PhD ‘19 (McGill), Instructor at McGill University

134. Natasha Klein-Panneton BA ’15 McGill University, Student Affairs Coordinator Arts Ferrier

135. Titas Banerjee, BA (Concordia) ‘16, member of India Civil Watch

136. Pasha M. Khan, PhD, Associate Professor, Institute of Islamic Studies, McGill University

137. Kerry Sloan, Assistant Professor, Faculty of Law

138. Ying-Syuan Huang, Ph.D., McGill Alumnus, 2019”

139. Andreas Koch, Class of 2020, Bachelor of Arts

140. Emily DeKlyen Silbergeld, PhD Student, McGill University

141. Noémie Boivin, LL.M. International Law, Université du Québec à Montréal, Faculté de science politique et de droit

142. Raven Spiratos, MA ‘20, Art History and Communications, McGill University

143. Rachel Bergmann, BA&Sc ’16, MA ’19, former CKUT 90.3 FM co-host

144. Berson Augustin

Dans la même édition