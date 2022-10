Sous la buée du sauna G.I. Joe

Que l’on aille faire un tour dans « le bar qui ne ferme jamais », « chez Guy Joe » ou dans « le sauna » comme si c’était le seul, c’est sur Sainte-Catherine et Wolfe qu’il faut se rendre. Le spa G.I. Joe est une institution montréalaise, et c’est le plus grand spa gai du Québec, en bref, « l’after-party se passe au G.I. Joe ». J’ai recueilli le témoignage de Matt*, ex-employé du sauna. C’est la première fois qu’il accepte de donner une entrevue. Matt m’a donné accès à l’envers d’un endroit où les clients se sentent en coulisses.

Le Délit (LD) : Comment es-tu arrivé au G.I. Joe ?

Matt (M) : C’était juste pour l’été initialement, j’ai travaillé sur la terrasse les deux premières semaines. Il y avait un barbecue pour faire des hot-dog le lundi et des smoked meat le mercredi. Ça n’a duré que deux semaines parce que j’étais très approché. Donc on m’a mis à l’accueil pour attirer le monde.

LD : Quel est ton meilleur souvenir de ton expérience au G.I. Joe ?

M : Ce que je préférais c’était faire le triage quand tout le monde voulait rentrer en même temps, comme dans un club.

LD : Qu’as-tu vu de surprenant lors de tes quarts de nuit ?

M : On voyait beaucoup d’objets surprenants. Des melons d’eau, des cantaloups, certains se transforment en bols à salade de fruits. Il y avait beaucoup de dentiers oubliés. On a même eu quelqu’un qui dévissait les poignées de portes pour se les insérer. Il y avait beaucoup de condoms remplis de fluides et de déchets pour en faire des jouets artisanaux.

LD : J’ai déjà perdu des objets dans plusieurs saunas, je n’en ai jamais récupéré un seul. Comment fonctionne le G.I. Joe quand il y a des oublis ?

M : Quand on fait l’entretien, on récupère les objets oubliés ou perdus et on les garde dans une salle réservée au personnel. Si la personne revient faire une déclaration de perte, on prend des notes de ce qu’elle décrit, puis elle laisse son numéro pour l’appeler si on trouve. Ensuite, on va vérifier si quelque chose correspond dans la salle arrière. Souvent, les gens ne réclament pas et comme on ne prend pas leurs coordonnées quand ils arrivent, on ne peut pas vraiment leur remettre. Une fois on avait trouvé 700 dollars en comptant en faisant le ménage d’une chambre vide. Personne n’a réclamé.

« On voyait beaucoup d’objets surprenants. Des melons d’eau, des cantaloups, certains se transforment en bols à salade de fruits. Il y avait beaucoup de dentiers oubliés. On a même eu quelqu’un qui dévissait les poignées de portes pour se les insérer » Matt

LD : Finalement le sauna est une communauté, un refuge ?

M : Oui ! C’est un endroit sécuritaire, un refuge pour beaucoup. Tout le monde y vient, c’est là que ça se passe. Il y a quatre étages, de la musique et internet, un fumoir et une terrasse, j’adore aller me faire bronzer sur la terrasse avec une bière et mon lunch. C’est comme être dans le sud mais tout nu. J’étais une valeur ajoutée.

LD : Une valeur ajoutée physiquement ou dans l ́équipe ?

M : Je dirais les deux. Déjà, je suis beau, je n’ai que des belles expériences. Et puis quand tu es bon, ça se sait vite. On n’est pas plus d’une quinzaine d’employés et nous ne sommes jamais tous là en même temps.

LD : Les conditions sanitaires et les normes d’hygiène sont-elles respectées ?

M : Le ménage se fait bien, ça sent la javel et les serviettes sont propres, je n’en sais pas plus que ça, je n’étais pas chargé de l’entretien. Mais à l’échelle des personnes, il y a deux intervenants de REZO (oganisme communautaire montréalais actif depuis 1991 auprès des hommes cis ou trans, gais ou bisexuels, ndlr) qui sont là deux fois par semaine. Il y a un bureau au troisième étage où n’importe qui peut aller pour poser des questions, recevoir de l’aide ou des références médicales ou en santé mentale… On a même la possibilité de se faire vacciner certains mercredis de 16 heures à 19 heures pour les hépatites et le Papillomavirus humain.

LD : Tu en sais un peu plus sur l’épidémie de variole du singe ?

M : Rien de plus que ce que tu sais déjà, donc qu’elle aurait commencé au G.I. Joe. D’après le Dr Pilarski (médecin généraliste qui a traité les premiers cas, ndlr), le G.I. Joe était l’épicentre de la maladie, comme le confirment les 25 premiers cas au Québec.

LD : Mais vous acceptez tout le monde ?

M : Oui, sauf si quelqu’un est dangereux ou s’il a été banni dans le passé. On a un mur rempli de photos de personnes interdites avec des captures d’écran de vidéos de surveillance.

« C’est un endroit sécuritaire, un refuge pour beaucoup. Tout le monde y vient, c’est là que ça se passe » Matt

LD : Tu dis « il », les femmes sont-elles acceptées ?

M : Des femmes se sont déjà présentées au sauna. On leur suggère de partir et on leur dit que ce bâtiment est exclusivement réservé aux hommes. Parfois, elles partent directement et, lorsqu’elles restent, elles repartent souvent très vite.

LD : As-tu déjà vu des scènes choquantes ?

M : Dans un sauna, le casier ou la chambre se louent pour des durées de 8 heures, 12 heures (sans possibilité de sortie du bâtiment) ou 24 heures (avec possibilité de sortir de l’endroit). Lorsque la réservation d’un client se termine, autrement dit, lorsque l’heure limite est atteinte, on attend d’eux qu’ils viennent nous remettre la clé, le cadenas, la serviette ou qu’ils renouvellent leur forfait. Ils ne peuvent pas renouveler le forfait éternellement non plus… Ce n’est pas un hôtel, et il faut traiter tout l’endroit aux deux semaines contre les punaises de lit, par prévention. Revenons à ta question. Si personne ne vient après l’expiration du forfait, on attend une heure avant d’aller vérifier ce qui se passe dans la chambre, pour prévenir le client que sa réservation est terminée et que pour rester, il faut renouveler à la caisse en bas. C’était la fin de semaine de la réouverture après le confinement. Il y avait une file d’attente à l’extérieur qui faisait deux blocs. D’ailleurs, les gens devaient rester masqués dans la file et dans les parties communes du sauna. Dans les chambres en revanche, le masque n’était pas obligatoire… Comme mes collègues, je travaillais avec mes gants, une visière et j’appliquais la distanciation sociale. Tout se passait comme il fallait et le lieu avait l’air de reprendre vie. Un client tôt dans la matinée du dimanche avait oublié de venir nous voir pour renouveler sa réservation. Je suis monté, j’ai frappé, pas de réponse. Alors j’ai ouvert la porte. La première chose que j’ai remarqué, c’était l’odeur nauséabonde. Puis les traces d’excréments et de vomi sur les murs, le sol, partout, et le corps d’un homme inanimé. Il m’a fallu un instant pour savoir ce que je devais faire. C’était le moment des variants de la COVID-19 en plus, donc je me suis demandé si je pouvais l’approcher, lui faire le bouche-à-bouche. Je me suis dépêché vers lui, il n’avait plus de pouls, j’ai fait un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours, et je les ai aidés à soulever le corps. Il était mort depuis longtemps. J’ai couru partout, recouvert de ses fluides, pour chercher celui qui partageait sa chambre. Il avait disparu. La police a récupéré mon témoignage dehors (j’étais encore sale). Ce n’était pas de la faute du sauna, et j’avais tout fait pour aider. Je suis retourné le soir même travailler… je n’ai jamais appelé le numéro que les policiers m’avaient donné pour recevoir un accompagnement psychologique. J’aurais peut-être dû. J’aurais dû. Peut-être que j’ai tenu le choc parce que je me suis quand même senti hot, j’étais un peu comme un héros.

*Pour éviter des représailles, de son ancien employeur, Matt a préféré témoigner sous un nom fictif.

